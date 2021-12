Canton de Fribourg – Prison ferme et renvoi pour l’agresseur sexuel

Après avoir purgé sa peine de prison, ce ressortissant portugais, arrivé en Suisse en 2019 pour trouver du travail, sera expulsé du territoire pendant dix ans. Celui que l’on a surnommé Pedro* a notamment été reconnu coupable de contrainte sexuelle, d’omission de prêter secours et de lésions corporelles graves par négligence.

Blessée jusqu’au sang

Ce quinquagénaire avait fait la connaissance de Céline* dans un bar, quelques heures plus tôt, avant de l’emmener en forêt pour l’agresser. Il avait alors pris la Fribourgeoise au cou avant d’introduire ses doigts dans le vagin de cette dernière. Les ongles de l’index et du majeur de Pedro, deux doigts amputés, avaient blessé Céline jusqu’au sang. Abandonnée sur la route, cette dernière avait pu prévenir le 117. À son arrivée, la police l’avait retrouvée étendue, souffrant de plaies diverses et d’une déchirure vaginale.