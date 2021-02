Peseux (NE) : Prison ferme pour avoir mis le feu à son commerce pour toucher l’assurance

Un Marocain a écopé d’une peine de 3 ans et demi, assortie de cinq ans d’expulsion. Mais le quadragénaire était absent à son procès et aurait déjà quitté le pays.

Un quadragénaire marocain a été condamné mardi à 3 ans et demi de prison ferme pour avoir bouté le feu à son commerce, au petit matin du 24 août 2018 à Peseux (NE), afin de toucher120’000 francs de dédommagement de son assurance, rapportent «ArcInfo» et la radio RTN. Par son geste, il a mis en danger des dizaines de personnes, sa boutique se trouvant au rez-de-chaussée d’un immeuble. Le Tribunal a reconnu la tentative d’incendie intentionnel aggravé ainsi que la tentative d’escroquerie. Il a assorti la peine d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Mais le prévenu était absent de son procès et il aurait déjà quitté le pays.