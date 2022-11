Annecy (F) : Prison ferme pour avoir pillé des caves et un parking

Deux jeunes ont été condamnés pour avoir volé nombre d’objets et de véhicules dans les sous-sols d’une résidence. L’un a écopé d’un an de prison ferme, l’autre de 120 jours-amende à 6 euros.

En pleine pandémie, deux jeunes Français ont pris l’habitude d’aller se servir dans les caves et le parking d’une résidence à Annecy (F). Alors qu’il voulait faire du rangement, en décembre 2021, l’un des habitants a découvert son box pillé. Il a également constaté la disparition de deux de ses véhicules, qui seront retrouvés abandonnés, et accidenté pour l’un d’eux, quelques jours plus tard. À l’intérieur, les forces de l’ordre ont mis la main sur des téléphones et de nombreuses cartes de fidélité et bancaires volées.