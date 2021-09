Annecy (F) : Prison ferme pour avoir sauté à pieds joints sur sa victime

Un homme, accusé d’avoir violemment agressé une jeune femme à la sortie d’une boîte, dimanche, a été condamné à six mois de détention.

L es versions des deux parties divergent sur le déroulé des faits. L’accusation assure que la victime et ses amies ont été prises à partie par plusi e urs individus. Elles auraient répond u à des propos misogynes et insultes prononcés à leur encontre . Le pré v enu aurait alors donné une violente claque à la v ictime , la faisant tomber au sol, avant de lui sauter dessus. L’accusé, lui, assure le contraire. C’est lui et ses amis qui auraient été agressés par les jeunes filles. La justice a tranché. L’homme a été condamné à dix mois de prison, dont quatre avec sursis.