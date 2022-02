Genève/Lyon : Prison ferme pour des braqueurs violents repartis les mains vides

Presque trois ans après les faits, la justice française a condamné le trio qui avait tabassé le gérant d’un bureau de change à la rue de Carouge.

Un trio lyonnais qui avait tenté de vider les caisses d’un bureau de change à la rue de Carouge, à Genève, a fait face à la justice. Près de trois après les faits, les malfrats, deux frères et une femme, ont été condamnés par la Cour d’assises du Rhône, à Lyon (F). Verdict: neuf ans et six ans de prison ferme pour les hommes jugés coupables de tentative de braquage et participation à une association de malfaiteurs en récidive. Leur complice, surnommée la «femme à la valise rouge», elle, a écopé de trois ans avec 18 mois de sursis, a rapporté «Le Progrès». L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue contre elle.