Genève : Prison ferme pour des chauffards qui filmaient leurs excès

Deux jeunes hommes qui avaient diffusé sur un réseau social des images d’eux roulant à plus de 200 km/h ont été condamnés à 4 et 2 ans d’incarcération.

Les faits ont eu lieu l’an passé sur les routes cantonales, à bord notamment de puissantes voitures de location. Âgés aujourd’hui de 27 et 23 ans, les fous du volant n’ont pas simplement explosé toutes les limitations de vitesse, en rigolant comme en témoignent leurs vidéos. Multirécidiviste et sur le coup d’un sursis, le plus âgé n’avait ainsi plus de permis de conduire depuis des années. Condamné via une procédure simplifiée, le duo a exprimé ses regrets. Outre la sanction pénale, une décision administrative doit encore être prise pour savoir s’ils auront ou non le droit de rependre un jour le volant.