France: Prison ferme pour deux agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron

Le procès, prévu mi-mai, avait été reporté afin de laisser plus de temps aux suspects pour préparer leur défense.

Deux hommes jugés à Amiens pour l’agression du petit-neveu de Brigitte Macron après une manifestation contre la réforme des retraites ont été condamnés à 12 et 15 mois de prison ferme, à l’issue d’un procès mettant en évidence leur grande précarité. Un troisième prévenu a été relaxé par le tribunal correctionnel d’Amiens «au bénéfice du doute».

Ils jurent qu’ils ne connaissaient pas la victime

Parmi les prévenus, un seul, Florian Careel, reconnaît «une claque» à M. Trogneux. Mais parce qu’il avait «poussé un pote», se défend le jeune homme, entre deux haussements d’épaules dans son large sweat gris. «Pourquoi vous portez ce coup ?», insiste le président. «Il voulait bouger les poubelles qui étaient devant son magasin», répond-il, laconiquement. «C’est un peu normal, non ?». Silence. Cet homme de 20 ans est condamné à 24 mois dont 12 mois de sursis, avec maintien en détention.

Et «vous avez dit «heureusement que je l’ai loupé sinon il serait mort»

De son côté, Yoan Leroy, 34 ans, un homme sous curatelle renforcée, se défend de toute violence à l’encontre de la victime, en dépit des témoignages. Cet homme déjà condamné pour violence conjugale et menace de mort reconnaît seulement l’avoir «touché» avec son «thorax».

Et «vous avez dit «heureusement que je l’ai loupé sinon il serait mort», lui rappelle le président. «Façon de parler». «Vous considérez que vous êtes violent ?», questionne encore le président. «Quand je peux oui», dit-il sans sourciller. Il reçoit la peine la plus lourde: 30 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis et maintien en détention.