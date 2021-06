Les deux copains bodybuildés étaient accusés notamment de lésions corporelles, d’agression, d’extorsion, d’injure, de contrainte, de séquestration et d’enlèvement, à l’encontre d’un jeune Kosovar et de son ami. Leur cible, recherchée et tabassée, avait entourloupé l’un des prévenus pour lui voler 9’000 fr, en septembre 2019, lors d’une commande bidon de cannabis.

La Cour a retenu ce vendredi contre les deux prévenus tous c es actes d’accusation soulevés par le Ministère public. « Leur culpabilité est lourde et leur violence inouïe , a déclaré le président du Tribunal . Aucun de ces voyous n’ a tiré d ’ enseignements de leur passif ni de leur condamnation passée. Ils ont p ersis té d ans la délinquanc e.»

Le magistrat a même décrit J . M ., le colosse de 1 m 98 adepte de boxe et kick-boxing, de « danger public ». Lui qui était venu jouer au gros bras pour son ami avait aussi un passif impressionnant en matière de violence gratuite. Fâché contre un chauffeur de bus à Lausanne, en 2018, il l’avait roué de coups de pied et de poing après l’avoir traité de «sale race d’arabe». Sa victime a traîné ensuite des séquelles physiques et psychologiques. Le même soir, il avait frappé deux autres passants en ville. Quelques mois plus tard, il avait démoli un homme plutôt chétif pour une querelle de place de parc.