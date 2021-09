Justice: prison ferme pour la doublure d'Omar Sy dans «Lupin»

Netflix : Prison ferme pour la doublure d'Omar Sy dans «Lupin»

Le cascadeur qui double le comédien dans la série «Lupin» a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis pour un rodéo urbain.

«Ce sont des bêtises. Je m'excuse». L’homme de 25 ans, qui double Omar Sy dans «Lupin» n'en menait pas large au tribunal de Bobigny, le 8 septembre 2021. Arrêté le 15 août dernier, il a été pris en chasse par des policiers alors qu'il faisait des rodéos urbains perché sur un moto-cross non homologué et sans casque. Il a fini sa course en percutant une voiture.