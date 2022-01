Indonésie : Prison ferme pour la mort de cinq éléphants électrocutés

Onze Indonésiens ont écopé de peines de prison pour braconnage. Ils avaient installé une clôture électrifiée responsable de la mort de cinq éléphants et vendu leurs défenses.

Braconnage

Le Centre pour la conservation des ressources naturelles avait conclu que les pachydermes avaient été tués deux mois plus tôt par une clôture électrique à haute tension installée intentionnellement dans la plantation et noté qu’une partie des dépouilles avait disparu. Le tribunal du district d’Aceh Jaya sur l’île de Sumatra a condamné neuf hommes à des peines allant de 19 mois à près de trois ans et demi de prison pour le délit de braconnage.

Espèce protégée

«Les juges ont examiné en détail les rôles de chacun des condamnés et leur ont infligé des peines différentes», a souligné la porte-parole du tribunal Nadia Yurisa Adila. «Ces éléphants sont protégés» et ceux qui les ont tués tombent sous le coup de la loi sur la conservation de l’écosystème et des ressources naturelles, a-t-elle souligné. La police avait mené une longue enquête avant d’arrêter les coupables en août et septembre 2021.