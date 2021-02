Terrorisme : Prison ferme pour le «cerveau» du groupe EI en Allemagne

Le prédicateur «Abou Walaa», était jugé depuis plus de trois ans dans le nord du pays, aux côtés de complices présumés, dans un procès-fleuve. Il écope de 10 ans et demi de prison pour avoir radicalisé des jeunes.

Il est présenté comme le «cerveau» du groupe Etat islamique en Allemagne: le prédicateur irakien «Abou Walaa» a été condamné mercredi à 10 ans et demi de prison pour avoir radicalisé des jeunes et contribué à préparer une action violente.

Ahmad Abdulaziz Abdullah Abdullah, alias «Abou Walaa», était jugé depuis plus de trois ans à Celle, dans le nord du pays, aux côtés de complices présumés, dans un procès-fleuve entouré d’un drastique dispositif de sécurité. Ce prédicateur de 37 ans a été reconnu coupable d’appartenance à une organisation terroriste, de financement du terrorisme et d’aide à la préparation d’une action violente. Il a écopé de 10 ans et six mois de prison. Le parquet avait requis 11 ans de détention, son avocat plaidant l’acquittement.