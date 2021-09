Genève - L'homme qui avait tabassé un inconnu dans la rue écope de la prison ferme

La faute du prévenu est «très lourde», il a commis des actes d’une «grande brutalité» et fait preuve de «violence gratuite, pour une raison futile», le tout «sans prise de conscience et sans avoir exprimé le moindre regret» par la suite. Mardi, le Tribunal correctionnel a condamné à 4 ans et demi de prison l’homme qui avait tabassé par deux fois un trentenaire, le 11 janvier 2020 dans le quartier de Plainpalais. D’origine colombienne et âgé de 27 ans, déjà incarcéré par le passé pour des actes brutaux, B. sera par ailleurs expulsé de Suisse pour 5 ans. Il devra aussi suivre un traitement thérapeutique.