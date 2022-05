Tribunal de l’Est Vaudois: Prison ferme pour le père torturé qui frappait ses enfants

Malgré des louvoiements et des rétractations, c’est les alertes données en filigrane par les enfants du prévenu qui ont convaincu les juges du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ce lundi. L’homme qui comparaissait pour des violences sur ses enfants ainsi que des agressions contre plusieurs autres plaignants, a été reconnu coupable notamment de voies de faits et de violation du devoir d’éducation, ainsi que d’injure, de menace et de contrainte. En effet, son comportement a poussé un homme à quitter le canton et une femme à changer de travail pour éviter de recroiser cette personne et ses agressions répétées.