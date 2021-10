Procès immobilier à Genève – Prison ferme pour les promoteurs immobiliers

Logements restés virtuels

Devant leurs juges depuis début octobre, deux promoteurs immobiliers faisaient face à 188 plaignants, qui attendent désespérément de récupérer leur argent. Les prévenus devaient répondre principalement d'escroquerie par métier en rapport avec la réservation d’appartements à Onex (GE), pour lesquels ils auraient touché indûment 22,7 millions de francs. Notamment en encaissant 423 acomptes - la plupart de 50’000 fr., au noir et en cash - pour 61 logements livrés. Le duo était aussi soupçonné d’instigation à gestion déloyale pour avoir siphonné l'entreprise générale, dont les trois administrateurs étaient également poursuivis, et d'avoir surfacturé les prix des terrains. Le Ministère public avait requis 7 et 5 ans contre les promoteurs, ainsi que 30 mois avec sursis partiel contre les gérants de l'entreprise générale.