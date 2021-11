Valais – Prison ferme pour un commerçant qui vendait des produits stupéfiants

Le Tribunal de Martigny a condamné mercredi à 8 ans de prison un Vaudois qui tenait une boutique de CBD à Saint-Maurice (VS), comme l’a relaté «Le Nouvelliste». L’accusé y vendait aussi de la cocaïne, du haschich et de l’herbe entre 2017 à fin 2019. Cette année-là, les douaniers de Perly (GE) l’ont attrapé avec 40 kilos de haschich et 1,5 kilo de cocaïne à bord de sa voiture.