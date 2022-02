Vevey (VD) - Prison ferme pour un escroc qui revendait des Ferrari et BMW

Un sexagénaire a empoché des milliers de francs en blousant notamment une propriétaire de voitures de collection. Jugé par le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a écopé mardi de six mois ferme.

Un modèle de Ferrari 550 Maranello, comme celui qui a été vendu, illicitement, à un prix très avantageux. Getty Images

Un garagiste de formation se voit confier, au printemps 2019, une BMW et deux Ferrari par une femme dont il connaissait le défunt mari, collectionneur. Celle-ci envisageant une future vente, ce sexagénaire lui propose de remettre les bolides en état. Cartes grises et clés des trois voitures en poche, l’homme cède les autos à des repreneurs, sans en informer la principale concernée. Il empoche ainsi 215’000 francs, dont 145’000 rien que pour la BMW. Prévenu d’escroquerie par métier et d’abus de confiance, il a été jugé lundi par le Tribunal correctionnel de Vevey (VD).

«Aux yeux de ma cliente, le prévenu n’avait certainement pas le droit de vendre les véhicules à un prix réduit par rapport à celui qu’elle en demandait sans la consulter au préalable. Ce qui est certainement illicite est d’avoir conservé l’argent encaissé pour lui-même», déclare Me Christian Favre, avocat de la plaignante.

Du chantage à n’en plus finir

L’accusé prétend ne pas avoir eu le choix, puisqu’il subissait à l’époque le chantage de «gens du voyage» à qui il avait emprunté de l’argent, et qui lui réclamaient des intérêts exorbitants. «J’ai reçu des menaces de mort. J’ai eu peur pour moi et pour mes proches», s’est défendu Stéphane* devant les juges. Même Me José Carlos Coret, pourtant avocat de l’acquéreur des deux Ferrari, partie adverse, a reconnu que ces créanciers n’étaient pas des rigolos.

Quelques mois plus tôt, l’accusé avait déjà blousé un autre acheteur sur une Mercedes. Le malheureux n’a jamais pu récupérer le bolide dont il avait fait l’acquisition, mais il a dû payer assurances et impôts relatifs pendant plusieurs mois. Lésé, il réclame le remboursement de l’achat, soit 11’000 francs, ainsi que les 2000 francs payés dans le vide.

Pour rembourser les plaignants

Compte tenu des quelque 225’000 francs obtenus grâce aux ventes des véhicules entre mars et octobre 2019, somme que le prévenu a à la fois «utilisé comme revenu et pour le remboursement de ses dettes», le procureur Julien Aubry a requis l’escroquerie par métier au vu de la «répétition des actes illicites».

Mardi, l’accusé a écopé d’une peine de prison de 2 ans, dont 6 mois ferme, et avec sursis sur 4 ans pour le solde de 18 mois, rapporte Me Christian Favre, qui n’a pas souhaité réagir à la condamnation.

Me Noémie Nein, qui avait plaidé un sursis total pour son client, n’a pas voulu non plus se prononcer sur un éventuel recours. De son côté, l’accusé a reconnu devoir ces milliers de francs et promet de rembourser les plaignants d’ici à fin 2023. Ce dont doute fortement l’avocat de l’ancienne propriétaire des trois bolides de collection.



À qui reviennent les bolides? Le nouvel acquéreur de la BMW a saisi le Tribunal fédéral (TF) l’an dernier. Celui-ci estimait que l’achat s’était fait dans les règles, tandis que l’ancienne propriétaire considérait que la voiture avait été vendue de manière illicite. La Haute Cour a finalement donné raison au repreneur. L’avocat de la plaignante ajoute: «Le prévenu s’est reconnu débiteur envers ma cliente du montant qu’il a encaissé lors de la vente, mais elle ne se fait aucune illusion sur la récupération effective de ce montant.» Quant à l’homme qui a fait l’acquisition des deux Ferrari, celui-ci espère aussi obtenir gain de cause dans l’action civile engagée.