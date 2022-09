Lucerne : Prison ferme pour un père qui a mordu et enfermé son bébé dans un tiroir

Après ces faits, la mère a emmené sa fille dans une institution protégée. Elle a quitté par la suite la maison d’accueil pour femmes et a repris sa relation avec le père. Mais un autre incident s’est produit. L’homme a de nouveau déposé sa fille dans un tiroir et l’a fermé, mais l’a rouvert après environ une minute.

Des hématomes

Quelques mois après, le prévenu, sous l’emprise de l’alcool, a mordu sa fille et l’a frappée à plusieurs reprises. En outre, le condamné «lui a fermé la bouche et le nez avec sa main, lui a compressé la tête et l’a secouée à plusieurs reprises», selon la justice. La fillette avait alors souffert d’hématomes. Là encore, ces actes de violence avaient entraîné un risque de «lésions cérébrales graves, potentiellement mortelles». Lorsque la mère a voulu intervenir, l’homme l’avait elle aussi frappée. Elle a alors porté plainte.

La mère aussi condamnée

Le Tribunal correctionnel de Lucerne vient de reconnaître le père coupable de tentatives de lésions corporelles graves. Il écope de 4 ans et 3 mois de prison ferme. La mère, âgée de 25 ans, a pour sa part été reconnue coupable de violation d’assistance et d’éducation, et a été condamnée à une amende avec sursis. On lui reproche de n’avoir pas pris suffisamment de mesures pour protéger son enfant des mauvais traitements infligés par le père.