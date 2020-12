Interpellé en mai dernier, un Suisse qui se présentait lui-même comme fasciste décomplexé, raciste «sans haine» et xénophobe, a été récemment reconnu coupable d’incitation publique à la haine et à la discrimination. Le Ministère public genevois l’a condamné à un peu plus de cinq mois de prison ferme, en vertu de la norme pénale antiraciste, révèle la «Tribune de Genève». Entre 2018 et 2019, il avait publié des milliers de messages et d’articles négationnistes et racistes, sur son compte Twitter ainsi que sur un site dont il était l’éditeur. La justice genevoise a souligné que ses propos n’étaient pas uniquement destinés à son cercle privé, mais accessibles à un nombre indéterminé de personnes. Ils revêtaient donc un caractère de «publicité» qui a contribué à fonder la violation de la loi.