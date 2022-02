Canton de Lucerne – Prison ferme pour une médium après qu’elle a escroqué une cliente fortunée

L’argent empoché a notamment servi à construire un centre de méditation à Braunwald (GL). Tamedia AG

Une femme de 66 ans a dû comparaître, lundi, devant le Tribunal criminel de Lucerne, notamment pour abus de confiance et escroquerie. Le procès a révélé que l’accusée, domiciliée dans le canton de Glaris, est active dans le domaine de la spiritualité. Elle avait rencontré sa future victime en 2010, lors d’une foire organisée à Zurich autour du thème de l’ésotérisme. Sa cliente, fortunée, s’était immédiatement intéressée à ses produits tout comme à ses cours de coaching. Elle a aussi commencé à suivre chez elle des cours de cuisine et des cours de chant ainsi qu’un cursus de deux ans et des leçons privées.

Au fil du temps, la victime s’est ainsi retrouvée de plus en plus dans une «relation de dépendance massive». Elle était «soumise à la prévenue et lui était asservie», peut-on lire dans le jugement prononcé par la justice lucernoise. Selon celle-ci, la victime a été délibérément isolée de son environnement social. Elle se serait laissé «totalement subordonner» et n’aurait «plus été en mesure de se méfier de l’accusée». De ce fait, conclut la justice, elle n’a pas eu la possibilité de faire évaluer par des tiers sa relation avec la condamnée ni ses nombreuses dépenses financières. Des dépenses, qui au fil du temps, ont pris un volume gigantesque.

Centre de méditation

L’accusée dirigeait en effet une société (sàrl) ainsi qu’une fondation. Elle voulait créer à Braunwald (GL) un centre de rencontre et de médiation. Les locaux commerciaux de sa société devaient y être installés juste à côté. La victime a versé environ 3,4 millions de francs à la fondation et à la société de l’accusée. Cet argent a servi pour la création du centre.

En 2012, l’accusée a voulu acheter et aménager un terrain voisin, y compris le bâtiment qui s’y trouvait dessus. Or, pour cet achat, elle a eu besoin d’environ 1,5 million de francs supplémentaires. L’accusée avait déjà prévu le coup: sa cliente devait avancer cet argent sous forme de prêt. Selon le jugement, la prévenue lui a fait croire «qu’un investisseur s’était retiré à la dernière minute». Elle a en outre prétendu que «le premier immeuble (ndlr: le centre de méditation) serait opérationnel vers la fin de l’année 2012 et qu’il générerait des revenus». En revanche elle ne lui a jamais fourni de plans concrets concernant le projet ou le financement.

«Elle n’a jamais eu la volonté de rembourser l’argent»

Selon le tribunal criminel, l’accusée n’a à aucun moment été en mesure de rembourser le 1,5 million de francs dans un délai raisonnable. «Elle n’a donc jamais eu la volonté de rembourser l’argent de la plaignante», estiment les juges. Selon eux, la prévenue a simulé «à la fois sa capacité et sa volonté de rembourser le prêt». De plus, elle aurait utilisé une partie de l’argent de manière non conforme à son but. Elle en aurait ainsi dépensé une partie à des fins privées et pour sa société. Et ce bien qu’il y ait eu un accord selon lequel l’argent devait être utilisé exclusivement pour le deuxième immeuble.

Le tribunal a finalement condamné la sexagénaire pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et falsifications de documents à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 10 mois, dont 10 mois ferme. La prévenue doit par ailleurs s’acquitter des frais de procédure de près de 72’000 francs.