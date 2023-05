Etats-Unis: Ils vont en prison pour avoir triché à un concours de pêche

Jacob Runyan, 43 ans, et Chase Cominsky, 36 ans, passeront les dix prochains jours dans une prison américaine de l’Etat de l‘Ohio.

Deux Américains qui avaient triché à un concours de pêche, en lestant de plomb leurs prises, ont été condamnés à 10 jours de prison et à la confiscation de leur bateau d’une valeur de 130’000 dollars. «Je suis persuadé que ces deux escrocs ont triché dans de multiples concours ces dernières années», a déclaré jeudi Michael O’Malley, le procureur qui les a poursuivis dans l’Etat de l’Ohio (nord). «Hélas, on ne peut les tenir pour responsables que de ce qu’ils ont fait le 30 septembre 2022».

Concours bien doté

Ce jour-là, Jacob Runyan et Chase Cominsky ont pris part à une compétition de pêche au doré – un poisson d’eau douce proche du sandre – organisée sur le lac Erié, l’un des cinq Grands Lacs d’Amérique du Nord. Le premier prix du concours, d’un montant de 28’760 dollars, était promis à l’équipe parvenant à prendre cinq des plus gros dorés du lac.

Au moment de la pesée des prises du tandem Runyan-Cominsky, le directeur du concours a eu des soupçons en trouvant que leur taille ne correspondait pas au poids affiché par la balance. Il a donc ouvert l’abdomen des poissons et y a découvert un certain nombre de poids, ainsi que des filets de doré ajoutés pour les alourdir. Les deux concurrents avaient été immédiatement disqualifiés et la police avait ouvert une enquête.