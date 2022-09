Vaud: Prison pour le récidiviste qui a volé la carte bancaire d’une dame âgée

Un homme a réussi à subtiliser la carte d’une octogénaire et a fait plusieurs prélèvements et achats frauduleux.

Des retraits et des achats

Le voleur rom n’a pas tardé à se servir. Un premier prélèvement de 700 francs a eu lieu sur «les lieux du crime», un second de 1300 francs a été opéré dans le quartier lausannois de La Sallaz, quelques minutes plus tard. Le lendemain et le surlendemain, c’est de Genève que Fardi a poursuivi les prélèvements frauduleux, soit 2480 francs. Il s’est également servi de la carte d’Elisabeth pour faire des achats dans des magasins.