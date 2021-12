Thaïlande : La prison pour un millionnaire chassant des espèces sauvages

Mercredi, la justice thaïlandaise a condamné à trois ans de détention un riche homme d’affaires qui avait commis des actes de braconnage.

Premchai a été condamné une première fois en mars 2019 à 16 mois de prison pour trois accusations de braconnage, une peine portée à un peu plus de 3 ans en appel, mais acquitté pour la possession de la peau de léopard. Mercredi, la Cour suprême de Thaïlande, la plus haute juridiction du royaume, a confirmé la condamnation de 3 ans et 2 mois et ordonné le placement en détention.