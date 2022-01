Prisonnière derrière les barreaux de Buckingham

Captivité C’est Noël. Diana Spencer, devenue Lady Di, s’apprête à passer les Fêtes avec la famille royale au Palais de Buckingham. Mais elle n’est plus la bienvenue. Son mariage avec le prince Charles s’est dés­agrégé et elle erre entre crises de boulimie et malaises, captive d’un emploi du temps milli­métré, régi par trois millions de protocoles.