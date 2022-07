Etats-Unis: prisonnières violées après qu’un gardien a vendu la clé de leurs cellules

États-Unis : Prisonnières violées après qu’un gardien a vendu la clé de leurs cellules

Shérif du comté mis en cause

Ces femmes demandent à la justice des dommages et intérêts pour «la violation de leurs droits civiques» et d’organiser un procès fédéral pour le gardien David Lowe, mais aussi le shérif du comté qui, selon elles, a failli à son devoir d’assurer leur sécurité. Le gardien a déjà été suspendu et inculpé par la justice de l’Indiana pour «manquement à sa fonction» et «entente avec un détenu».