Le Kosovo demande des sanctions internationales contre la Serbie 

Plusieurs heures d’échange de tirs

Le policier kosovar a été tué dimanche, à quelques kilomètres de la frontière serbe, pendant une patrouille. S’ensuivirent plusieurs heures d’échange de tirs entre la police kosovare et un commando lourdement armé de plusieurs dizaines d’hommes retranchés dans un monastère. Trois d’entre eux sont morts, trois ont été arrêtés, et le sort des autres est inconnu. Le Kosovo assure que plusieurs sont en Serbie, soignés dans un hôpital du sud du pays.

Le joueur de tennis serbe et numéro 1 mondial, Novak Djokovic, a partagé sur Instagram une photo de ce rassemblement, sur laquelle on voit les visages des trois membres du commando, avec trois émoticônes représentants des mains jointes en prière. Les États-Unis et l’Union européenne notamment ont condamné les violences, appelant la Serbie et le Kosovo à prendre «des mesures urgentes» pour faire retomber la violence, et à travailler à la désescalade.