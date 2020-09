Suisse : Privatisation de PostFinance: la droite et la gauche s’affrontent

Face aux défis que rencontre La Poste, le Conseil fédéral a proposé de lever l’interdiction d’octroyer des crédits et des hypothèques à des tiers afin d’augmenter ses capacités de rendement. Mis en consultation jusqu’à ce vendredi, le projet n’a pas rassemblé de majorité.

La Poste est confrontée à d’importants défis, dont une baisse de rendement due à la transformation des comportements des clients et à l’usage croissant des technologies numériques engendrant un recul continu des volumes dans le secteur du courrier. La persistance de la faiblesse des taux d’intérêt et la forte concurrence sur le marché des colis entraînent également une diminution importante des marges de la Poste.

Le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux ainsi que l’organisation faîtière economiesuisse et l’Association suisse des banquiers rejettent la révision partielle de la loi sur l’organisation de La Poste (LOP). Ils n’accepteraient la levée de l’interdiction d’octroyer des crédits et des hypothèques que dans le cadre d’une privatisation complète. La garantie de capitalisation proposée par le Conseil fédéral ne plaît pas non plus à droite.