Arts martiaux mixtes : Privé de combat à cause d’un tatouage d’Hitler

Le combattant tchèque Radek Rousal n’a pas été autorisé à faire ses débuts en MMA. En cause: certains de ses tatouages en hommage à l’Allemagne nazie.

«J’étais jeune et stupide»

Rousal, qui était invité de dernière minute de l’évènement, a pourtant expliqué qu’il regrettait ses tatouages et qu’il est en train de progressivement les effacer. «À l’époque, je ne savais pas quoi faire de ma vie, j’étais jeune et stupide. Quand j’ai commencé les arts martiaux, j’ai vu la vie de manière totalement différente. Il y a d’autres tatouages que je regrette et je vais les recouvrir également. Je présente simplement mes excuses», a déclaré le combattant, cité par le média tchèque Idnes. Malgré ses explications, Rousal, qui est toujours banni de l’Oktagon MMA, devra donc attendre avant de faire ses débuts dans sa nouvelle discipline.