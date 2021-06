Privé de compétition, Illan charge Julien Bert

France : Privé de compétition, Illan charge un concurrent

Illan Castronovo affirme que c’est à cause de Julien Bert qu’il ne sera pas dans «Les Marseillais vs Le reste du monde».

Illan et Julien ne partiront pas en vacances ensemble. Et encore moins sur le tournage de la saison 6 des «Marseillais vs Le reste du monde», qui doit commencer à l’été 2021. «J’ai une grosse annonce à faire. J’ai le regret d’annoncer que malheureusement cet été, je suis privé de show. Je ne pourrai et je ne serai pas là pour la compétition la plus importante de l’été, «Les Marseillais vs Le reste du monde», a posté Illan Castronovo, 27 ans, en story Instagram.