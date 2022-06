Bulle (FR) : Privé de conférence à Paris, Alexandre Jollien assure le show à la Pride

L’écrivain et philosophe valaisan, basé à Lausanne, a participé à la «Marche des fiertés» samedi à Bulle. Sa danse fait le buzz.

Prévue du vendredi à ce dimanche à Bulle (FR), la «Marche des fiertés» romande a réuni quelque 10’000 personnes samedi. Durant cette manifestation dont le but est d’œuvrer pour une meilleure intégration de la communauté LGBTIQ+ et de lutter contre les préjugés et les discriminations, Alexandre Jollien s’est fait remarquer. L’écrivain et philosophe valaisan, basé à Lausanne, a publié sur Facebook une vidéo où on le voit danser durant la Pride. L’évènement a coïncidé avec la date des 18 ans de mariage d’Alexandre Jollien, qui portait pour la circonstance un sweatshirt noir avec des couleurs arc-en-ciel et l’inscription «Love wins».