Football – Privés de Coupe d’Afrique des nations

Ismaïla Sarr (blessé fin novembre) et Emmanuel Dennis font partie de ceux que Watford refuse d’envoyer en sélection nationale.

« Comportement irrespectueu x , pernicieux et discriminatoire. » C’est par cette lettre que la Fédération sénégalaise de football condamne Watford. Le club anglais a refusé de libérer son attaquant Ismaïla S a rr pour la Coupe d’Afrique des n ations. La compétition débute le 9 janvier au Cameroun.

Le club anglais a une tout autre version des faits. Dans un communiqué publié l’après-midi du 2 janvier, il explique que son joueur n’a pas totalement récupéré de sa blessure au ligament du genou. Ismaïla Sarr n’a pas porté le maillot jaune et noir depuis le match contre Manchester United. «Depuis dix jours, le club a répété le statut médical du joueur et son agenda de récupération à la Fédération sénégalaise de football.» Watford a aussi invité l’entité à mandater son propre chirurgien indépendant pour confirmer le diagnostic et la période de réhabilitation.