Non, «A Teacher» est fictif, mais notre réalisatrice et productrice Harrah Fidell a étudié des dizaines de cas similaires. Dix-sept ans est un âge de transition pour beaucoup de jeunes, surtout chez les garçons. C’est la période où tout change, où l’on se cherche, on expérimente… C’est le travail des hormones (rires). La force de notre histoire est d’apporter un regard parfois pervers sur cette relation car il y a peu de différence d’âge entre la prof et son élève. Quand on apprend ce genre de choses dans les journaux, on ignore souvent tout du contexte et des détails du couple.