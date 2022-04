Genève / Vaud : Privé de match à Wembley à cause d’un plâtre

Un garçon de 11 ans n’a pas pu embarquer pour Londres, samedi passé, car il venait de se faire poser un plâtre autour de l’avant-bras.

A sa grande surprise et à son grand désespoir, un jeune Lausannois de 11 ans a été empêché d’embarquer dans l’avion qui devait le mener à Londres, samedi passé, où il devait assister au match de football de l’équipe de Suisse et rendre visite à ses grands-parents. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», le garçon a été refoulé juste avant de monter dans un vol easyJet, en raison d’un plâtre à l’avant-bras. Le hic: ce dernier lui avait été posé la veille. Or, pour éviter toute complication médicale, du type gonflement du membre dû à la pressurisation, la compagnie impose que la résine soit fendue si elle a été posée depuis moins de 48 heures. Swiss applique des restrictions similaires dans l’esprit, mais légèrement différentes. La mère du garçonnet est dépitée de ne pas avoir été avertie plus tôt: plus que l’application stricte du règlement, c’est l’interruption tardive et abrupte du voyage de son fils qui la désole.