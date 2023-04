Football: Privé de ses supporters à Nice, le FC Bâle fulmine

«Le FC Bâle 1893 est furieux et extrêmement déçu par la procédure inacceptable et la décision des autorités françaises de ne pas autoriser les supporters du FCB à se rendre à Nice, dans le cadre du quart de finale retour», tonnent les Rhénans. Ils évoquent de nombreuses conférences téléphoniques, plus ou moins structurées, qui les ont amenés à lancer la vente des billets. Et ce, malgré des conditions déjà très restrictives.