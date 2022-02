Espagne : Privé de wifi à cause de ses notes, il abat sa famille

Puni pour ses mauvais résultats scolaires, un adolescent a tué ses parents et son frère près d’Elche, dans le sud-est de l’Espagne. Le drame n’a été découvert que trois jours plus tard.

Un garçon de 15 ans a été arrêté en Espagne, soupçonné d’avoir abattu ses parents et son frère de 10 ans à la suite d’une querelle sur de mauvais résultats scolaires, a indiqué la police samedi. Le drame, qui s’est produit mardi soir, dans la zone rurale d’Algoda, très proche d’Elche, à 20 kilomètres de la ville portuaire d’Alicante, n’a été découvert que vendredi soir, par une parente venant aux nouvelles.

«La sœur de la mère est venue à la maison parce qu’elle n’avait aucune nouvelle de la famille, et c’est alors que son neveu lui a dit qu’il avait tué son père, sa mère et son frère», a précisé un porte-parole de la police. À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont retrouvé trois corps gisant dans la maison. Elles ont arrêté «un mineur de 15 ans», qui était resté seul dans la maison avec les cadavres pendant trois jours.

Avec un fusil de chasse

L’adolescent a dit qu’il s’était «disputé avec sa mère au sujet de ses notes à l’école». Comme punition, elle lui a enlevé la wifi, selon le quotidien barcelonais La Vanguardia. Il a ensuite utilisé le fusil de chasse de son père pour la tuer, abattant ensuite son frère de 10 ans et, enfin, son père. Le site informacion.es ajoute que l’adolescent n’aidait pas aux tâches agricoles et que, selon les policiers qui l’ont entendu, impressionnés par sa froideur et sa sérénité «anomales», il n’a exprimé aucun remords.