Berne

Privée de cheval, Lydia se promène à dos de vache

La jeune femme ne passe pas inaperçue sur sa vache Mika, lors de ses balades dans la nature.

Avec sa bombe et ses bottes, juchée sur sa selle, Lydia a tout d’une cavalière. Sauf la monture. La Bernoise de 20ans parcourt en effet les chemins de la région de Konolfingen sur le dos d’une vache. «J’ai grandi dans une ferme et, toute petite déjà, j’ai voulu avoir un cheval», confie-t-elle, Mais ses parents ne lui ont jamais permis d’en faire. Faute de mieux, c’est ainsi qu’elle s’est mise à l’«équitation» avec des vaches, pratique qu’elle a apprise elle-même, grâce à des vidéos YouTube. «J’ai commencé à m’entraîner avec un petit veau», raconte-t-elle. Aujourd’hui, Lydia ne vit plus dans la ferme familiale. Pour son temps libre, elle possède sa monture attitrée: Mika, qu’elle a achetée à son frère, éleveur.

«J’ai déjà été désarçonnée»

Cela fait déjà une dizaine d’années que Lydia et Mika, de race Simmental, font des promenades en campagne. Au fil du temps, elles ont fait bien des rencontres. «Les gens que nous croisons sont surpris. La majorité réagit positivement et me demande comment cela est possible, dit la jeune Bernoise. En fait, on procède comme avec un cheval. Cependant, les bovins peuvent s’avérer têtus. Il m’est déjà arrivé d’être désarçonnée!»