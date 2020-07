Privée de chômage partiel par Berne, CarPostal conteste

Eine Postauto Reisende traegt beim Bahnhof in Seelisberg im Kanton Uri eine Schutzmaske waehrend der Corona-Pandemie am Montag, 6. Juli 2020. Ab Montag, 6. Juli 2020, muessen schweizweit alle Passagiere in den oeffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken gegen die Verbreitung des Coronavirus COVID-19 tragen. (KEYSTONE/Urs Flueeler)