Billie Eilish : Privée de concerts, elle en profite pour bosser sur un album

L’immense tournée de Billie Eilish, prévue en 2020, a été annulée. Pas résignée, la chanteuse a utilisé ce temps libre pour écrire et composer un nouveau disque, dont un premier titre vient d’être dévoilé.

Que les fans de l’Américaine se réjouissent! Billie Eilish est au travail sur le successeur de «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», premier disque grâce auquel elle a remporté pas moins de cinq Grammys. C’est en tout cas ce qu’elle a affirmé lors d’une interview diffusée sur Apple Music.