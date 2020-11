Mardi, un Valaisan de 26 a été grièvement blessé, lorsqu’il est tombé d’un fourgon en mouvement (notre édition du 12 novembre). D’urgence, il a été conduit à l’Hôpital du Valais, à Sion, et, alors qu’il se débattait entre la vie et la mort, sa mère désespérait d’avoir des nouvelles. «Mais l’hôpital refuse de m’expliquer quoi que ce soit. Officiellement, c’est son père qui est le référent et il n’y a qu’à lui qu’on explique tout. Toutefois, les informations qu’il me transmet ne sont que très lacunaires», déplore la maman.