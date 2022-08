Jura: Privée de rente pour sa fille orpheline, une mère gagne au Tribunal fédéral

Le cas semblait simple aux yeux de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. Apprenant que l’AVS avait révisé la situation d’une jeune fille qui exerçait une activité professionnelle durant sa formation, elle avait pris la même décision et avait supprimé la rente d’orphelin qu’elle versait à la mère. À tort, vient de trancher le Tribunal fédéral, saisi du dossier.

Le litige remonte à 2015. La Caisse cantonale de compensation AVS s’était penchée sur le cas d’une jeune fille, alors âgée de 23 ans, orpheline de père depuis fin 2011. Selon la loi, elle continuait à bénéficier d’une aide, bien qu’ayant plus de 18 ans, car elle suivait une formation. Les textes mentionnent que le droit à une rente d’orphelin perdure après la majorité de l’enfant, mais au maximum jusqu’à 25 ans, pour autant qu’il soit en formation. Au fil des ans, le Conseil fédéral a été appelé à préciser ce qui constituait, ou non, une formation. Et il s’est aussi prononcé sur le montant maximum que pouvait percevoir un jeune orphelin qui travaillait à côté de sa formation. Ainsi, le plafond a été aligné à celui de la rente de vieillesse AVS maximale. Or la jeune fille gagnait plus et a donc perdu son droit à la rente d’orphelin.