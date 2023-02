inégalité: Privée de Vendée Globe, car maman

Elle a bouclé un tour du monde en solitaire à la voile en 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes, en 2020, devenant la femme la plus rapide du Vendée Globe. Pourtant Clarisse Crémer ne pourra pas prendre le départ de la prochaine édition, en 2024. La raison? Elle est devenue maman.

Assumer des risques, mais pas la maternité

«Malgré ma volonté constante, je ne serai pas au départ du Vendée Globe 2024», a annoncé la navigatrice, le 2 février, confiant être sous le choc de cette décision, prise par son sponsor Banque Populaire. «Les règles du Vendée Globe pour l’édition 2024 imposent à tous les skippers une concurrence basée sur le nombre de miles parcourus en course», explique-t-elle. Alors qu’elle a accouché en novembre d’une petite fille, son sponsor a mis fin à leur partenariat, car il craint qu’elle ne puisse pas être sur la ligne de départ en novembre 2024 alors qu’elle a terminé le précédent tour du monde. «Ils sont prêts à assumer le risque d’un trimaran géant et tous les aléas naturels, techniques et humains liés à la course au large, mais visiblement pas celui de la maternité.» Elle a pourtant d’autres projets et se sentait prête à se remettre à l’entraînement avec le Vendée Globe comme objectif.