Coronavirus : Privées de vols biplaces, les écoles de parapente tirent la langue

Emmener des touristes ou former de futurs pilotes n’est plus autorisé en Suisse depuis fin octobre. Les professionnels de la branche y perdent une bonne partie de leurs revenus.

La prolongation des restrictions Covid annoncée mercredi par le Conseil fédéral inquiète de nombreux acteurs de l’économie, et pas seulement dans la restauration. Car si le ski et d’autres activités en plein air ne sont pas concernés par les mesures visant à endiguer la pandémie de coronavirus, il en est une qui n’a plus cours: l’organisation de vols de parapente en biplace. Ceux-ci sont considérés comme «sport de contact» et sont interdits depuis fin octobre, relate Rhône FM.