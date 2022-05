Genève: Interdire la viande aux élus Verts leur reste en travers de la gorge

À la demande de plusieurs membres, le texte sera de nouveau débattu et voté au prochain congrès, le 11 juin. Getty Images

Les futurs élus Verts devront-ils arrêter de consommer de la viande dans l’exercice de leurs fonctions? La question s’est invitée samedi dernier durant l’assemblée générale de la section genevoise du parti écologiste. Un amendement en ce sens a été soumis au vote, selon une information du GHI. Résultat: oui, la viande, c’est fini. Députés au Grand Conseil et conseiller et conseillère d’État sont concernés.

Loin de faire l’unanimité, le texte, désormais inscrit dans la charte des candidats et candidates Verts pour les élections cantonales de 2023, est passé à une très courte majorité, à huit voix près (53 oui, 45 non et 16 abstentions). «Ce sujet sensible», qui n’était pas attendu en séance, «a en effet suscité un débat et partagé la salle», confie la présidente du parti, Delphine Klopfenstein Broggini.

«Une injonction de type religieux»

Absent lors du vote, François Lefort voit dans cette proposition «une injonction de type religieux». Le député Vert se dit «curieux de voir comment le parti va faire respecter cette interdiction. Avec des tribunaux de la juste cause, peut-être?» La nouvelle a eu l’effet d’une bombe pour Christian Bavarel. «Je suis extrêmement choqué. On nous dit ce qu’on doit manger ou ne pas manger. C’est très intrusif. Ça m’inquiète beaucoup.» Pis, alors qu’il tente de «recréer un lien entre le monde agricole et l’environnement», il perçoit cet amendement comme «une déclaration de guerre faite aux producteurs locaux».

Pour Marjorie de Chastonay, si à titre personnel cette décision ne lui pose pas de problème, «elle n’est pas anodine et mérite une réflexion de fond». Sensible à la problématique de santé publique liée à la viande, elle prône «un texte plus inclusif et ouvert, afin d’éviter toute discrimination».

Des élus exemplaires

Face à ces nombreuses réactions, la présidente du parti se veut rassurante. «Je comprends que le caractère contraignant peut générer un certain malaise. Il n’est pas question de traquer les élus. Toutefois, la consommation de viande est une vraie problématique écologique. C’est un sujet qui doit être thématisé.» Confiante pour la suite, Delphine Klopfenstein Broggini estime que «sur le fond, tout le monde est certainement convaincu. C’est plutôt sur la forme qu’il reste encore du travail. Nous devons réfléchir à une solution adéquate.»

À l’origine de cette idée: le groupe de travail sur l’éthique animale du parti. Aux yeux de son responsable, Mark Bjertnes, cette proposition est une évidence. «Pour convaincre, il faut être crédible, et pour être crédible, il faut montrer l’exemple. On ne peut pas demander aux gens de manger moins de viande et avoir des élus qui se gavent de bidoche.» Dès lors se pose la question de la limite. Quid de l’usage de la voiture et des vols en avion? «La viande des repas est financée par les contribuables. La voiture, elle, est à la charge de l’élu. C’est un bien privé.» Autre argument avancé: «Arrêter la viande est une action qui apporte des résultats immédiats vis-à-vis de l’urgence climatique.»