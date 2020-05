Suisse/Allemagne

Privés de leurs consommateurs suisses, les commerces allemands pleurent

Depuis la fermeture de la frontière germano-suisse en raison du coronavirus, le tourisme d’achat n’est plus qu’un vieux souvenir. Plusieurs politiciens se battent pour un retour à la normale rapide.

Là où auparavant les voitures immatriculées en Suisse s'alignaient, c’est désormais le néant. Depuis la fermeture des frontières germano-suisses en raison du coronavirus, le tourisme d’achat n’est plus qu’un vieux souvenir. Une situation problématique pour les commerçants allemands. Faute de clients, le magasin d’Aldi à Jestetten, non loin de Schaffhouse, a dû réduire ses horaires d'ouverture de cinq heures, comme l'a indiqué la «Frankfurter Allgemeine». Plusieurs maires appellent à une réouverture rapide des frontières.

Chiffres d’affaires en chute libre

Quinze maires et deux députés de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) des régions frontalières du Bade-Wurtemberg veulent également un retour à la normale rapide. «La frontière avec notre voisin du sud n'est pas seulement une frontière, mais une ligne de vie quotidienne», nous confie Philipp Frank, maire de Waldshut-Tiengen. La fermeture de la frontière a séparé les amis et les familles, et l'économie en souffre. «En raison du manque de clients suisses, le commerce stationnaire dans les centres-villes et la restauration déplorent des pertes massives de chiffres d'affaires», ajoute le maire. Les petites entreprises sont aussi fortement touchées.