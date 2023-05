Bâle: Privés de manif du 1er Mai, ils voient les choses en grand

Le mouvement «Aufbau Basel» («reconstruction» de Bâle) a déployé ce dimanche une banderole sur le clocher de l’Elisabethenkirche. Il y a une semaine, le 1er Mai, la police avait encerclé le groupe pour l’empêcher de manifester. Les forces de l’ordre avaient justifié cette mesure par le fait que des personnes encagoulées se trouvaient dans le cortège de la manifestation et portaient des équipements de protection.

Le déploiement de cette banderole est comme un pied de nez à la police. On peut y lire «le capitalisme n’a pas de défaut - c’est lui le défaut» et «classe en lutte contre classe dominante». «Malgré toute la domination que le capital exerce sur la société bourgeoise, il n’a jamais pu effacer les luttes des exploités et des opprimés - au contraire», écrit l’organisation pour justifier son acte.