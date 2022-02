Horizon Europe : «Privilégier la collaboration scientifique à la politique»

La communauté européenne de recherche et d’innovation appelle les dirigeants européens, britanniques et suisses à ne plus laisser leurs différends politiques entraver la collaboration scientifique.

Pour la communauté européenne de recherche et d’innovation, la Suisse et le Royaume-Uni doivent être inclus dans le programme Horizon Europe. AFP

Au nom du Conseil des EPF, de l’EPFL, de l’ETH Zurich, de The Royal Society, de Wellcom et des Universities UK, la communauté européenne de recherche et d’innovation lance ce mardi une nouvelle campagne demandant «aux dirigeants européens, ainsi qu’aux gouvernements britanniques et suisses, de privilégier la collaboration scientifique à la politique», annonce-t-elle dans un communiqué de presse.

Alors que la participation à Horizon Europe (le programme mondial de recherche et d’innovation de l’Union européenne) de la Suisse et du Royaume-Uni est «actuellement dans une impasse», la campagne, intitulée Stick to Science, appelle à une collaboration ouverte en matière de recherche et d’innovation en Europe et sans barrière politique.

Des différends politiques La communauté européenne de recherche et d’innovation regrette que la participation de la Suisse et du Royaume-Uni à Horizon Europe soit «bloquée par des décisions politiques». Comme elle l’explique plus en détail dans son communiqué de presse, «l’intégration du Royaume-Uni reste au point mort en raison des accords commerciaux post-Brexit, alors que la Suisse est toujours écartée de certaines parties du programme dans l’attente des négociations gouvernementales». Dans les deux cas, l’Union européenne a ainsi placé les différends politiques avant la collaboration scientifique.

Pour la communauté européenne, «la Suisse et le Royaume-Uni sont deux partenaires de longue date et importants sur le plan académique dans le paysage européen de la recherche et de l’innovation». Or la situation actuelle prive l’Europe «de connaissances et ressources scientifiques» pour les travaux de recherche actuels. Ainsi, cela «empêche les scientifiques européens de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, la pandémie et la sécurité alimentaire», déplore-t-elle.

Aux yeux de la communauté européenne de recherche et d’innovation, la non-présence de la Suisse et du Royaume-Uni au programme Horizon Europe engendre aussi une perte financière. D’après ses dires, la participation des deux pays injecterait «une somme supplémentaire estimée à 18,7 milliards de francs» au budget d’Horizon Europe, qui s’élève déjà à 99,1 milliards de francs.

Alors que plus de 200 personnalités scientifiques de toute l’Europe se sont déjà engagées et soutiennent la campagne, la communauté européenne de recherche et d’innovation appelle aujourd’hui la communauté scientifique européenne à signer l’initiative, disponible sur le site: www.stick-to-science.eu, car «entraver la collaboration scientifique entre les pays menace de nuire durablement à la société européenne», conclut le communiqué de presse.

Coopération helvético-britannique «Le Royaume-Uni est un des principaux partenaires de la Suisse dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation, sur les plans tant bilatéral que multilatéral», rappelle le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, qui annonce que Guy Parmelin a reçu lundi George Freeman, ministre britannique de la Science, de la Recherche et de l’Innovation. Les discussions ont montré une volonté d’approfondir les «liens étroits» qui unissent déjà les deux pays et de développer de nouvelles coopérations, notamment dans le domaine spatial, de la fusion nucléaire ou de la mécanique quantique.