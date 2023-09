La rockeuse lausannoise Emilie Zoé remporte le Prix alumni

Emilie Zoé a publié l’album «Hello Future Me» et l’EP «Hello Future Me – The Companion» en 2022. David Wagnières

Depuis 2019, Emilie Zoé a remporté toutes les récompenses musicales les plus importantes de notre pays. Elle a reçu le prix du Meilleur album au m4music, pour «Hello Future Me», un Prix suisse de musique et a été sacrée aux Swiss Music Awards et aux Swiss Live Talents. Pour peu qu’il lui reste encore un peu de place sur sa cheminée, la Lausannoise pourra prochainement y déposer également le Prix alumni. Il est décerné pour «le parcours remarquable d’artistes ayant fréquenté l’École de Jazz et de Musique Actuelle de Lausanne» par l’association des Amis de l’EJMA, créée en 2019 pour soutenir l’innovation dans l’enseignement du jazz et des musiques actuelles.

«Ça m’émeut de recevoir ce prix. Il récompense un parcours pour le moins atypique: je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir suivi le cursus de l’EJMA! J’ai pris des cours en division libre seulement, toujours avec le même prof, qui est devenu un ami, Pierre Gilardoni. Je me rappelle que pendant les leçons, on écoutait des morceaux des Beatles, et qu’on les rejouait principalement à l’oreille. Je ne sais toujours pas lire des partitions, et j’ai réellement très peu de notions de solfège. Quand il essayait de me faire apprendre des standards de jazz ou des gammes pour improviser, je bloquais, ça ne passait pas, j’avais presque mal aux oreilles. J’y allais à l’instinct, je jouais les textures ou les notes qui me plaisaient et il m’a accompagné dans ce processus. Alors ce prix lui revient aussi un peu. Merci aux gens qui acceptent qu’on n’entre pas dans des cases ou des chemins tout tracés», s’est souvenue l’attachante et toujours humble Emilie Zoé.

La chanteuse et guitariste, qui a joué en première partie de Muse en juillet 2023 à Berne et qui a fait sensation au Montreux Jazz Festival en 2022 avant Nick Cave, n’a depuis son expérience à l’EJMA plus jamais pris de cours dans une école. «Je désaccorde de plus en plus mes guitares et je n’ai toujours aucune idée des notes que je joue. J’apprends petit à petit à chanter, par moi-même, au fil d’années de concerts», nous a-t-elle confié. Elle se verra remettre sa récompense le mercredi 4 octobre 2023 à 18h dans l’Atrium de l’EJMA. La cérémonie, publique, sera suivie d’une performance musicale.