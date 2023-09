Prix de l’énergie: Albert Rösti appelé à agir pour lutter contre la hausse annoncée 

Mardi prochain, la Commission fédérale de l'électricité (Elcom) annoncera les tarifs 2024. Soit des hausses plus ou moins importantes selon la région (lire encadré) qui viendront s’ajouter aux tarifs de l’énergie déjà plus élevés à cause de la guerre en Ukraine. C’est inacceptable pour la Stiftung für Konsumentschutz (SKS): dans une lettre ouverte au conseiller fédéral Albert Rösti, les défenseurs alémaniques des consommateurs exigent des «adaptations urgentes» des tarifs, et une table ronde avec tous les acteurs du domaine – consommateurs, artisans, cantons, directeurs municipaux et cantonaux de l'énergie, secteur de l'électricité et actionnaires.