Notes de frais : Prix de l’essence: la hausse pas toujours compensée dans les forfaits

Certains employeurs prennent en charge directement les coûts supplémentaires liés à la hausse du prix de l’essence, d’autres n’ont pas encore adapté leurs forfaits.

D’autant plus que, rapporte lundi «20 Minuten», certaines entreprises ne pensent pas s’adapter pour l’instant. Le journal alémanique a listé un certain nombre de grandes entreprises suisses, celles qui prennent en compte cette hausse et celles qui temporisent. On apprend par exemple que Zweifel, Miele ou Victorinox remboursent l’intégralité des frais. Grâce à des cartes de carburant, les employés peuvent régler leurs dépenses directement.