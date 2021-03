Les Suisses ne devraient plus être pénalisés par des prix surfaits imposés par des importateurs obligés. Le Parlement a en effet adopté le contre-projet indirect du Parlement à l’initiative «Pour des prix équitables». Le National a éliminé mardi les dernières divergences avec le Conseil des États. Pour la plus grande satisfaction des initiants: «Nous considérons que les modifications prévues sont un moyen efficace de lutter contre les prix excessifs en Suisse. Si le texte est accepté par le Parlement lors du vote final vendredi, nous retirerons notre initiative», a prévenu Casimir Platzer, président de GastroSuisse, au nom du comité d’initiative. Ceci pour autant aussi qu’il n’y ait pas de référendum saisi.

Pour rappel, l’initiative «Stop à l’îlot de cherté - pour des prix équitables» veut permettre aux entreprises suisses d’acheter à l’étranger sans passer par des fournisseurs obligés. Selon une étude, le surcoût pour les entreprises et les consommateurs helvétiques se monterait à plus de 15 milliards de francs par année. La faute à des importateurs qui profitent du pouvoir d’achat de la Suisse pour fixer des prix surfaits. La non-discrimination devrait également être garantie dans le commerce en ligne, prévoyait le texte.

Jugeant que l’initiative allait trop loin, le Parlement lui avait proposé un contre-projet indirect. La droite y était opposée, estimant que les prix suisses sont élevés, car les salaires sont plus élevés et les services et les ressources coûtent plus cher. Mais pour le Parlement, il était temps d’agir. Car des différences de prix élevées pour des produits fabriqués à l'étranger n'ont aucune justification.