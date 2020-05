bataille parlementaire

Prix et soldes:

le Conseil fédéral pour le statu quo

Le gouvernement ne veut pas simplifier l’ordonnance qui régit l’indication des prix, comme le souhaitaient les milieux économiques et la droite.

L’arbitre a tranché: tout est bien quand rien ne change. C’est en substance la position du Conseil fédéral dans le dossier-feuilleton en cours au Parlement sur les règles entourant les soldes et les indications de prix dans les magasins. D’un côté, des élus de droite et les milieux économiques (qui sont parfois les mêmes personnes) réclament un assouplissement des règles pour les commerces. De l’autre, des élus de gauche et les défenseurs des consommateurs (qui sont aussi parfois les mêmes personnes) demandent au contraire des sanctions plus sévères pour ceux qui prennent des libertés et trompent les clients.